Aumenta a 16 el número de víctimas por tiroteo en Australia; Trump condenó el ataque

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 18:15:42

Sidney, Australia, a 14 de diciembre de 2025.- Al menos 16 personas perdieron la vida tras un tiroteo ocurrido durante una celebración de una comunidad judía en una playa de Sídney, Australia, confirmaron autoridades locales.

Entre las víctimas mortales se encuentra uno de los agresores, mientras que alrededor de 40 personas continúan hospitalizadas, según un reporte de la policía de Nueva Gales del Sur, el cual fue difundido en la red social X.

El ataque, registrado en la concurrida playa de Bondi, provocó una ola de condenas a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el hecho como un acto “puramente antisemita” y lo describió como un "ataque terrible”, al ser cuestionado durante un evento celebrado en la Casa Blanca.

Las investigaciones oficiales indican que los responsables del ataque fueron dos hombres, padre e hijo, de 50 y 24 años respectivamente. El padre falleció tras el ataque, mientras que el joven permanece internado bajo custodia policial. El comisario de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que no se busca a más sospechosos.

En medio del pánico y los disparos, un acto de valentía logró marcar la diferencia. Un valiente hombre intervino directamente contra uno de los agresores, logró desarmarlo y evitó que la violencia se extendiera aún más. Se trata de Ahmed al Ahmed, de 43 años, comerciante local, quien fue captado en video enfrentando al hombre que se encontraba armado con un rifle en un estacionamiento cercano a la playa.

En las imágenes, compartidas en redes sociales y medios australianos, se observa cómo el atacante retrocede hacia un puente donde se encontraba el segundo agresor, mientras la intervención del civil permitió salvar vidas.