Aumenta a 12 cifra de muertos por accidente aéreo en Kentucky; hay un menor de edad entre las víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 09:47:19
Louisville, Kentucky, Estados Unidos, a 6 de noviembre 2025.- Aumentó a 12 el número de personas fallecidas en el accidente del avión de UPS en Louisville, Kentucky, ocurrido el pasado 4 de noviembre.

Lo anterior lo informó el gobernador del estado, Andy Beshear, quien agregó que hay un puñado de personas más a las que seguimos buscando, que esperamos que no estuvieran en el lugar y que estén en otro sitio”.

Asimismo, el mandatario estatal comentó que es muy posible que entre las víctimas mortales se encuentre un niño pequeño “lo que lo hace aún más difícil”, puntualizó.

Por su parte, el representante de Kentucky, Morgan McGarvey, calificó el accidente como un evento “apocalíptico”, y advirtió que el incidente tendrá un impacto duradero en la comunidad local.

“Anoche, el cielo sobre Louisville tenía un aspecto apocalíptico. La gente estaba asustada, caían escombros y ceniza, y muchos se refugiaban en sus casas; mi familia fue una de esas familias”, relató el legislador local.

