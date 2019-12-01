Aterriza en Venezuela vuelo con 182 migrantes repatriados desde EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 11:19:15

Caracas, Venezuela, a 24 de enero 2026.- Un vuelo con 182 migrantes venezolanos proveniente de Arizona, Estados Unidos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Caracas, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

A través de sus redes sociales, informó que del total de retornados, 149 son hombres, 23 son mujeres y 10 son niños, quienes regresaron en el cuarto vuelo de este año desde la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Según el Ministerio de Interior y Justicia, este vuelo salió desde Phoenix, Arizona, operado por la aerolínea Eastern Airlines.

Cabe recordar que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado y se reanudó el pasado 16 de enero.