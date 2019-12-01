Ataque masivo ruso sobre Kiev deja al menos 15 muertos; hay 4 menores entre las víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 07:55:19

Kiev, Ucrania, a 28 de agosto 2025.- Al menos 15 personas, entre ellas cuatro menores, perdieron la vida en un ataque masivo que lanzó Rusia sobre la ciudad de Kiev, de acuerdo con las autoridades locales.

El bombardeo afectó a zonas céntricas de la capital de Ucrania, y causó daños importantes en la representación de la Unión Europea (UE) y la oficina del British Council.

De acuerdo con un periodista de la agencia AFP, los rescatistas y numerosos vecinos salieron a las calles del centro de Kiev para retirar escombros tras los ataques.

Se dio a conocer que el impacto de uno de los misiles dejó un cráter humeante en un edificio residencial de cinco pisos que quedó partido en dos por el bombardeo.

Según el medio citado, se escucharon potentes explosiones y drones que sobrevolaban la ciudad mientras los habitantes corrían a los refugios subterráneos y al metro para protegerse.

Por su parte el Ejército ucraniano detalló que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, dos de ellos del modelo supersónico Kinzhal, en lo que fue el segundo mayor ataque aéreo contra Kiev desde que inició la guerra en febrero de 2022.

En ese sentido, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski calificó el bombardeo como una "horrible y deliberada matanza de civiles".

Además, acusó a Rusia de “no tener ningún interés en la diplomacia” y aseguró que “prefiere continuar matando antes que poner fin a la guerra".