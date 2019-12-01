Ataque marítimo del Comando Sur de EU en el Caribe, deja el saldo de tres personas sin vida

Washington, Estados Unidos, a 19 de abril de 2026.- Una nueva ofensiva marítima encabezada por autoridades de Estados Unidos dejó un saldo de tres personas fallecidas, tras un ataque contra una embarcación en el Caribe, en el marco de la estrategia que ese país mantiene para frenar el tráfico de drogas en rutas internacionales.

El Comando Sur estadounidense dio a conocer este domingo que la operación fue ejecutada como parte de las acciones coordinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo la dirección del general Francis L. Donovan. De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la embarcación se encontraba navegando por zonas identificadas como corredores utilizados para el trasiego de narcóticos, por lo que fue catalogada como objetivo tras labores de inteligencia.

Este hecho se suma a una serie de intervenciones recientes, siendo la quinta embarcación atacada en las últimas dos semanas. Dichas operaciones forman parte de una campaña más amplia que comenzó en septiembre pasado durante la administración del presidente Donald Trump, enfocada en interceptar en altamar a naves presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Según el balance oficial, la estrategia ha derivado en cerca de 60 acciones similares, con un saldo acumulado de al menos 180 personas fallecidas en el desarrollo de estos operativos.