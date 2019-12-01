Ataque israelí contra líder de Hamás deja cinco personas sin vida en Gaza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 22:55:57

Gaza, Palestina, 3 de octubre de 2026.- Un ataque aéreo de Israel contra un inmueble utilizado por Hamás en la ciudad de Gaza dejó cinco personas muertas, de acuerdo con autoridades locales, durante una operación en la que el Ejército israelí intentó atacar a uno de los dirigentes del grupo palestino.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que el objetivo era Ali Ahmed Al Amudi, señalado como vicedirector del buró político de Hamás en la Franja de Gaza. Según el Ejército israelí, el dirigente se encontraba dentro de un departamento utilizado por la organización cuando se realizó el ataque.

Autoridades de Gaza informaron que entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres, entre ellas dos madres y sus hijas, además de un hombre joven. Varias personas heridas también fueron trasladadas al hospital Al Shifa para recibir atención médica.

El inmueble fue alcanzado por dos misiles, lo que provocó un incendio y daños de consideración, según la Defensa Civil de Gaza. Hasta el momento, el Ejército israelí no ha confirmado si Al Amudi murió durante la operación.

Hamás es considerado una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.