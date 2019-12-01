Ataque en el estrecho de Ormuz provoca incendio en un buque tailandés

Ataque en el estrecho de Ormuz provoca incendio en un buque tailandés
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 16:47:10
Bangkok, Tailandia, 11 de marzo de 2026.- Un buque granelero de bandera tailandesa fue atacado en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y actualmente en el centro de las tensiones bélicas en la región. Tras el incidente, la embarcación se incendió, lo que activó operaciones de rescate por parte de autoridades marítimas.

La Armada Real de Tailandia informó que el barco afectado pertenece a la naviera Precious Shipping Public. De acuerdo con reportes de medios tailandeses, se trata del Mayuree Naree, que transportaba a 23 tripulantes al momento del ataque.

Las labores de rescate fueron encabezadas por la Marina Real de Omán, que logró poner a salvo a 20 de los tripulantes. Sin embargo, las autoridades continúan con las operaciones de búsqueda y asistencia para localizar a tres marinos que aún no han sido rescatados.

Las fuerzas armadas tailandesas señalaron que se mantiene el seguimiento de la situación mientras continúan las tareas de apoyo y rescate en la zona, considerada clave para el comercio marítimo internacional.

Noventa Grados
