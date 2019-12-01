Ataque de Israel al sur de Líbano deja al menos 12 trabajadores de la salud muertos

Ataque de Israel al sur de Líbano deja al menos 12 trabajadores de la salud muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 14:50:47
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Burj Qalawiya, Líbano, a 14 de marzo 2026.- Al menos 12 trabajadores sanitarios perdieorn la vida en un ataque aéreo de Israel contra un centro de salud ubicado en la localidad de Burj Qalawiyam, en el sur de Líbano.

Lo anterior fue confirmado por el Ministerio de Salud libanés en un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Según la nota de prensa, entre las víctimas se encuentran médicos, paramédicos y personal de enfermería que se encontraban cumpliendo con sus labores en el momento del impacto.

Además, las autoridades indicaron que otro trabajador de la salud resultó herido de gravedad.

Es de mencionar que el equipo de rescate local indicó que el número de víctimas y lesionados es preliminar, ya que aún realizan labores de retiro de escombros tras la caída de las bombas israelíes.

El Ministerio de Salud libanés denunció que el ataque constituye una grave violación del derecho internacional humanitario, al tratarse de una instalación médica dedicada a la atención de la población civil.

Cabe mencionar que no se trata del primer episodio de violencia dirigido contra infraestructura sanitaria en Líbano desde que se intensificaron los enfrentamientos en la región.

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