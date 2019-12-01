Ataque de EU contra embarcación en el Caribe deja cuatro personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 23:02:17

Washington, Estados Unidos, a 4 de octubre de 2026.- Cuatro personas murieron luego de que fuerzas militares de Estados Unidos atacaran una embarcación que, de acuerdo con autoridades de ese país, era utilizada presuntamente para actividades relacionadas con el narcotráfico en aguas del mar Caribe.

El Comando Sur estadounidense informó que la operación fue realizada contra una lancha rápida que se desplazaba por una ruta considerada habitual para el tráfico de drogas. Según el reporte oficial, información de inteligencia habría confirmado la participación de la embarcación en actividades ilícitas.

Tras el ataque, las cuatro personas que se encontraban a bordo perdieron la vida. Las autoridades estadunidenses las señalaron como integrantes de redes de “narcoterrorismo”, aunque no dieron a conocer sus identidades ni la ubicación exacta donde ocurrió el operativo.

El ejército estadounidense difundió además un breve video en el que se observa una embarcación antes de ser alcanzada por una explosión. Sin embargo, no presentó evidencia pública que demostrara que la lancha transportaba drogas al momento del ataque.

La ofensiva forma parte de la campaña militar impulsada por la administración de Donald Trump contra organizaciones que Washington identifica como grupos dedicados al narcotráfico. Desde septiembre de 2025, los operativos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental han dejado al menos 235 personas muertas, de acuerdo con reportes recientes.