Ataque con drones contra mercado en Sudán deja al menos 153 personas sin vida

Ataque con drones contra mercado en Sudán deja al menos 153 personas sin vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 19:44:44
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Abyei, Sudán, 20 de octubre de 2026.- Al menos 153 personas murieron tras un ataque con drones contra un mercado en Abyei, el pasado lunes 19 de octubre en una región disputada por Sudán y Sudán del Sur. El ataque ocurrió el lunes y provocó un incendio en un depósito de combustible cercano, que seguía activo este martes.

Yohanna Akol Ngor, funcionario de la administración local, señaló al ejército sudanés como responsable del ataque. También advirtió que la cifra de fallecidos podría aumentar mientras continúan las labores en la zona.

Por su parte, Médicos Sin Fronteras informó que más de 20 personas heridas fueron llevadas a un hospital de la región para recibir atención médica. Entre ellas hay pacientes con quemaduras y varios que se encuentran en estado grave.

El Gobierno de Sudán del Sur también responsabilizó al ejército de Sudán y anunció que presentaría una queja formal ante el embajador de ese país. 

Sudán está en guerra civil desde abril de 2023 entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo armado que lucha por el control del país.

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