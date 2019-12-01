Ataque con arma blanca en Marsella deja al menos 5 heridos; agresor fue abatido por policías

Ataque con arma blanca en Marsella deja al menos 5 heridos; agresor fue abatido por policías
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:11:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Marsella, Francia, a 2 de septiembre 2025.- Un hombre hirió con un arma blanca a al menos cinco personas, una de ellas de gravedad, en la ciudad de Marsella, ubicada en el sur de Francia, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con información oficial, el agresor apuñaló con un cuchillo a un grupo de personas en  una acción que no se consideró como terrorista, la cual terminó cuando el sospechoso fue abatido por oficiales de policía.

Por su parte, el fiscal marsellés, Nicolás Bessone dijo en una comparecencia ante medios que,  el individuo comenzó a dar puñaladas después de haber sido expulsado de un hotel por haber dejado de pagar.

Asimismo, informó que el atacante era un ciudadano tunecino de 35 años de edad, quien tenía la documentación en regla y con antecedentes policiales.

De acuerdo con el relato del fiscal, el hombre apuñaló en primer lugar a la persona que ocupaba el cuarto de hotel del que acababa de ser expulsado, después acuchilló al gerente del establecimiento y luego al hijo de éste.

Por último, agredió “a ciegas” a la gente con la que se cruzaba en la calle, hasta que llegó la policía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere motociclista tras accidentarse en fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Identifican a hombre que falleció en ataque armado en Indaparapeo, Michoacán 
Identifican a hombre que fue ultimado en la colonia Unidos Santa Cruz en Morelia, Michoacán
Sujeto provoca movilización de seguridad en Tequila, Jalisco, tras desarmar a policía y realizar disparos
Más información de la categoria
Homicidios dolosos disminuyen 25% en primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Comentarios