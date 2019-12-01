Ataque armado en bar de Carolina del Sur deja 4 personas fallecidas y 20 heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 20:38:44
Beaufort, Carolina del sur, a 12 de octubre de 2025.- En un bar ubicado en una isla de Carolina del Sur, se registró un tiroteo que dejó cuatro personas fallecidas y al menos 20 heridos, esto de acuerdo a información de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en Willie's Bar and Grill en la Isla St. Helena, donde al llegar los elementos policiacos, se encontraron con varias personas heridas por arma de fuego.

“Múltiples víctimas y testigos corrieron hacia los negocios y propiedades cercanas buscando refugio de los disparos”, indicó la policía del condado Beaufort en un comunicado en X.

“Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos su paciencia mientras continuamos investigando este incidente. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos”, se lee en el comunicado.

Según los informes, de las personas heridas, cuatro de ellas se reportaron como graves en los diferentes hospitales a los que fueron trasladadas.

