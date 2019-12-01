Ataca nuevamente Irán a Jerusalén; hay personas lesionadas

Ataca nuevamente Irán a Jerusalén; hay personas lesionadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 23:10:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jerusalén, Israel, a 1 de marzo de 2026.- Una nueva ofensiva con misiles hipersónicos lanzados desde Irán impactó este domingo distintos puntos de Jerusalén, dejando un saldo preliminar de entre tres y siete personas lesionadas, según informaron autoridades locales.

El bombardeo ocurre en medio de un repunte de la confrontación en la región, que se intensificó luego de un ataque previo ejecutado por fuerzas de Israel en coordinación con Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní.

Reportes iniciales indican que se lanzaron entre 60 y 70 proyectiles hipersónicos, algunos de los cuales lograron atravesar el sistema de defensa antimisiles conocido como Cúpula de Hierro, considerado uno de los escudos más modernos del mundo.

Ante el riesgo de nuevas agresiones, autoridades civiles y militares exhortaron a la población a permanecer en sus hogares y mantenerse atenta a la información oficial, ya que no se descarta que se registren más ataques en las próximas horas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Envían a prisión a sujeto que facilitó la huida en el caso Carlos Manzo
Motociclista pierde la vida en la avenida Juan Pablo II de Morelia, Michoacán
Emboscan a policías municipales en Villa Madero, Michoacán; atacantes abandonaron camioneta con logos de Jalisco
Marina arrasa con mega plantío ilegal en Arteaga, Michoacán: Destruyen 22 mil 500 plantas
Más información de la categoria
Envían a prisión a sujeto que facilitó la huida en el caso Carlos Manzo
Resguardan fuerzas federales funeraria donde es velado "El Mencho" en Guadalajara, Jalisco
Alemania, Francia y Reino Unido anuncian que están preparados para actuar en contra de Irán, para defender sus intereses
Marina arrasa con mega plantío ilegal en Arteaga, Michoacán: Destruyen 22 mil 500 plantas
Comentarios