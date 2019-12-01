Ataca nuevamente Irán a Jerusalén; hay personas lesionadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 23:10:58

Jerusalén, Israel, a 1 de marzo de 2026.- Una nueva ofensiva con misiles hipersónicos lanzados desde Irán impactó este domingo distintos puntos de Jerusalén, dejando un saldo preliminar de entre tres y siete personas lesionadas, según informaron autoridades locales.

El bombardeo ocurre en medio de un repunte de la confrontación en la región, que se intensificó luego de un ataque previo ejecutado por fuerzas de Israel en coordinación con Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní.

Reportes iniciales indican que se lanzaron entre 60 y 70 proyectiles hipersónicos, algunos de los cuales lograron atravesar el sistema de defensa antimisiles conocido como Cúpula de Hierro, considerado uno de los escudos más modernos del mundo.

Ante el riesgo de nuevas agresiones, autoridades civiles y militares exhortaron a la población a permanecer en sus hogares y mantenerse atenta a la información oficial, ya que no se descarta que se registren más ataques en las próximas horas.