Ataca Comando Sur de EU una embarcación en el Pacífico oriental; 6 personas perdieron la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 19:55:09

Washington, Estados Unidos, a 8 de marzo de 2026.- El ejército de Estados Unidos informó sobre una nueva acción militar contra el narcotráfico en aguas del Pacífico oriental, donde una embarcación presuntamente vinculada con organizaciones consideradas terroristas fue atacada, dejando un saldo de seis personas muertas.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, la operación fue ejecutada por la fuerza de tarea conjunta “Lanza del Sur”, que realizó un ataque de carácter “cinético letal” contra la nave sospechosa tras detectar su actividad en rutas asociadas al tráfico de drogas.

El operativo se desarrolló bajo la supervisión del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, luego de que labores de inteligencia confirmaran que la embarcación estaba involucrada en movimientos de narcotráfico en el Pacífico oriental.

Con esta intervención, el número de ataques contra presuntas narcolanchas durante la actual etapa de operaciones en el Caribe se eleva a 45. Según reportes militares, estas acciones han dejado hasta el momento al menos 157 personas fallecidas.