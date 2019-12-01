Asevera Delcy Rodríguez que no tiene temor de enfrentar la diferencias con EU

Caracas, Venezuela, a 21 de enero de 2026.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que no siente “temor alguno” de enfrentar las diferencias con Estados Unidos y reiteró que su gobierno mantiene abierto un canal de diálogo con la Administración del presidente Donald Trump, a más de dos semanas del operativo militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Durante una sesión del Consejo Federal de Gobierno, en la que participaron gobernadores y alcaldes y que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, la mandataria subrayó la disposición de su administración para abordar los desacuerdos mediante la vía diplomática. “Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo, con los Estados Unidos, sin temor alguno a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia”, expresó.

Rodríguez, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidenta, asumió la jefatura del Ejecutivo tras ser designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de los ataques realizados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas y en otros tres estados del país, acciones que concluyeron con la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Posteriormente, el presidente Trump aseguró haber solicitado “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos. En la misma línea, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, declaró que Estados Unidos controlará la comercialización del crudo venezolano por un periodo “indefinido”.

Asimismo, el jueves pasado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó sobre un acuerdo entre Washington y Caracas valuado en 500 millones de dólares, mediante el cual Estados Unidos podrá vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano y administrar los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

Leavitt sostuvo que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” planteadas por la Administración de Trump.