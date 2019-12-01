Aseguran en EEUU más de 900 kilos de estupefacientes; los vinculan con Jalisco

Aseguran en EEUU más de 900 kilos de estupefacientes; los vinculan con Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 07:41:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dio a conocer que en el estado de California se llevó a cabo el aseguramiento de 907 kilogramos de un estupefaciente sintético, presuntamente ligada al principal grupo delincuencial de Jalisco, México.

Por medio de un comunicado, la agencia federal apuntó que el decomiso de esta metanfetamina fue resultado de una operación conjunta que involucró a múltiples agencias de seguridad del país.

En ese sentido, se detalló que el operativo participó la DEA en Los Ángeles, California, junto con personal del Departamento de Policía de Vernon, el Departamento de Policía de Whittier y un agente del Departamento de Policía de Baldwin Park.

La autoridad estadounidense vinculó esta droga sintética a un narcotraficante perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe mencionar que la agencia no mencionó si hay personas detenidas como resultado de las labores policiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
Más información de la categoria
Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025
La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo
Comentarios