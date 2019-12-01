Aseguran en EEUU más de 900 kilos de estupefacientes; los vinculan con Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 07:41:20

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dio a conocer que en el estado de California se llevó a cabo el aseguramiento de 907 kilogramos de un estupefaciente sintético, presuntamente ligada al principal grupo delincuencial de Jalisco, México.

Por medio de un comunicado, la agencia federal apuntó que el decomiso de esta metanfetamina fue resultado de una operación conjunta que involucró a múltiples agencias de seguridad del país.

En ese sentido, se detalló que el operativo participó la DEA en Los Ángeles, California, junto con personal del Departamento de Policía de Vernon, el Departamento de Policía de Whittier y un agente del Departamento de Policía de Baldwin Park.

La autoridad estadounidense vinculó esta droga sintética a un narcotraficante perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe mencionar que la agencia no mencionó si hay personas detenidas como resultado de las labores policiales.