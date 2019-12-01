Asegura Trump que sin él y Netanyahu "Israel ya no existiría"

Asegura Trump que sin él y Netanyahu "Israel ya no existiría"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 07:45:33
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Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si no fuera por su intervención y la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu, “Israel no existiría hoy”.

“Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu”, dijo el mandatario estadounidense durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt.

Igualmente comentó que su Ejército volverá a “golpear muy duro” a la República Islámica, tras reinstalar el bloqueo de todos los puertos iraníes.

Lo anterior, al declarar, sin pruebas, que de no ser por sus acciones militares, Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de “dos a cuatro semanas”.

En ese sentido, un nuevo comunicado de la Casa Blanca mencionó que la única intensión de EEUU en el Medio Oriente es reducir la capacidad militar iraní y evitar amenazas contra Israel y el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

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