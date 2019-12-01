Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 12:20:31

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Administración no permitirá que compañías estadounidenses desarrollen sus centros de datos en el extranjero.

Ante medios de comunicación en la Casa Blanca, el mandatario defendió la medida al asegurar que el traslado de industrias estratégicas ha perjudicado la competitividad a nivel nacional.

En ese sentido, argumentó que esa misma situación se presentó con la fabricación de chips y otras industrias que, según dijo, se movieron a otros países y provocó el rezago de la Unión Americana.

Las declaraciones del líder republicano se dan en medio de una creciente controversia en Estados Unidos por la expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Dicha instalaciones se han enfrentado a la oposición de comunidades enteras, quienes acusan que esa infraestructura utiliza cantidades excesivas de energía eléctrica y agua, lo que afecta sus facturas y el medio ambiente.