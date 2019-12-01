Asegura Trump que Irán "pagará un precio muy alto", por rechazar su propuesta de alto al fuego

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que el plazo que impuso a irán para que reabra el Estrecho de Ormuz, el cual vence el próximo 7 de abril es “definitivo” y aseguró que si no la aceptan “pagarán un precio muy alto”.

Lo anterior lo comentó luego de que varios medios de comunicación cercanos al régimen de los ayatolás y algunos otros en la Unión Americana reportaran que la República Islámica rechazó su propuesta de un alto el fuego de 45 días, y en cambio subrayó la necesidad de terminar definitivamente con la guerra, por lo que presentó una iniciativa de 10 puntos.

Según la agencia oficial del Gobierno iraní, Teherán propuso el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la reconstrucción.

Por su parte, el mandatario estadounidense indicó: “si pudiera elegir, me quedaría con el petróleo; podríamos irnos ahora, pero quiero terminar con esto y espero que termine pronto”.