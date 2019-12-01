Asegura Trump que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 13:47:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido, por lo que ambas partes están "cerca" de alcanzar un acuerdo de paz.

Ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario aseveró “han aceptado devolvernos el polvo nuclear", al referirse al material radioactivo que se podría utilizar para fabricar armas nucleares.

Además, el líder republicano indicó que probablemente no sería necesaria una prórroga del alto al fuego, el cual vence el próximo 22 de abril.

"Nos está yendo muy bien (en las negociaciones). Puedo decirles que, tal vez, se produzca (un acuerdo) antes de eso. No estoy seguro de que sea necesario extender (la tregua)", en vigor desde el 8 de abril.

Igualmente, reiteró que la República Islámica no puede tener un arma nuclear y consideró que el régimen de los ayatolás está dispuesto a ceder en cosas que hace dos meses consideraban intratables.

"Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos tratando con ellos de manera muy cordial. Debemos asegurarnos de que no haya armas nucleares y si lo logramos, será un factor determinante. Y ellos están dispuestos a hacer hoy cosas que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses", añadió el presidente Trump.