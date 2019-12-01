Asegura Donald Trump que Venezuela comprará exclusivamente productos de EU con los recursos obtenidos de la venta de petróleo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 17:42:13

Washington, Estados Unidos, a 7 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que Venezuela destinará exclusivamente los recursos obtenidos por la venta de petróleo a la compra de productos manufacturados en territorio estadounidense, como parte de un nuevo acuerdo petrolero supervisado por Washington.

A través de su red Truth Social, el mandatario afirmó: “Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

Trump detalló que estas adquisiciones contemplarán “productos agrícolas estadunidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”.

En este contexto, y pese al bloqueo petrolero que enfrenta el país sudamericano, Venezuela informó que mantiene negociaciones con Washington para la venta de “volúmenes de petróleo”, un recurso natural que, según el gobierno estadounidense, pasará a ser controlado “indefinidamente”.

El presidente republicano subrayó que el acuerdo para adquirir bienes producidos en Estados Unidos representa “una sabia elección”, en línea con su política económica centrada en el uso de aranceles y el impulso a la reindustrialización del país.