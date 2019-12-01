Asegura Donald Trump que realizó uno de los bombardeos más poderosos en Medio Oriente

Washington, Estados Unidos, a 13 de marzo de 2026.- El presidente de Donald Trump informó este viernes que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un bombardeo de gran escala contra instalaciones militares en la isla iraní de Kharg Island, operación que, según el mandatario, logró destruir completamente los blancos estratégicos ubicados en ese territorio.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense señaló que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de las fuerzas armadas bajo su autorización directa. En su publicación afirmó que las operaciones lograron “aniquilar por completo todos los objetivos militares” localizados en la isla.

Trump describió la ofensiva como uno de los bombardeos más contundentes realizados en la historia reciente de Oriente Medio. Además, calificó a Kharg como “la joya de la corona de Irán”, debido a la importancia estratégica que tiene para la economía y la infraestructura energética del país.

La isla de Kharg se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la costa de Irán y es considerada un punto clave para la industria petrolera iraní, ya que allí se ubica la principal terminal de exportación de crudo del país.

De acuerdo con reportes de medios locales, en este territorio se concentra cerca del 90 por ciento del petróleo que Irán envía al mercado internacional, además de albergar enormes tanques de almacenamiento y puntos de carga utilizados por buques petroleros para distribuir el hidrocarburo a distintos destinos del mundo.