Asegura Donald Trump que fue "exonerado" por el caso Epstein
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 22:42:51
Washington, Estados Unidos, a 16 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no tiene “nada que esconder” en relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y aseguró que está “exonerado”, en contraste con el expresidente Bill Clinton y “muchos otros demócratas”.

Al ser cuestionado por la prensa a bordo del avión presidencial sobre señalamientos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton —quien ha dicho que ella y su esposo están siendo involucrados en el caso mientras el Gobierno oculta información—, Trump respondió: “No tengo nada que esconder. He sido exonerado. No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein”.

El mandatario añadió: “De hecho, Jeffrey Epstein estaba peleando para que yo no saliera electo con un autor, un vago, por cierto, y he sido totalmente exonerado. Ellos están siendo arrastrados y es su problema”.

Por su parte, los Clinton aceptaron comparecer ante el Congreso los días 26 y 27 de febrero dentro de la investigación sobre Epstein, aunque hasta ahora ninguno enfrenta acusaciones de irregularidades. Trump aprovechó para insistir en sus críticas y sostuvo que “Clinton y muchos otros demócratas han sido arrastrados” en la revisión de los documentos del caso.

En este contexto, el Departamento de Justicia ha liberado más de tres millones de páginas, además de 2 mil videos y 180 mil imágenes relacionadas con la investigación. Sin embargo, el proceso ha recibido críticas de legisladores y víctimas por retrasos y fallas de privacidad que obligaron a retirar temporalmente miles de archivos.

La difusión de estos materiales responde a una ley que ordena hacer públicos todos los documentos vinculados con Epstein, un millonario relacionado con figuras de alto perfil en las décadas de 1980 y 1990, entre ellas Trump, Clinton y el expríncipe Prince Andrew, además de otros personajes influyentes.

