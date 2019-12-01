Asegura Donald Trump que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Cuba, pero la prioridad es el conflicto con Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 23:06:59

Washington, Estados Unidos, a 15 de marzo de 2026.- El presidente Donald Trump, aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con Cuba y señaló que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo, aunque aclaró que la atención principal de Estados Unidos está actualmente centrada en la situación con Irán.

Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario explicó que su administración sostiene contactos con autoridades de La Habana para explorar un posible entendimiento. “Estamos hablando con Cuba y creo que pronto llegaremos a un acuerdo o tomaremos las decisiones necesarias”, expresó.

Trump volvió a referirse a la isla como una “nación fallida”, aunque afirmó que el gobierno cubano también tendría interés en mejorar la relación bilateral. En ese contexto, mencionó a la comunidad cubana que reside en territorio estadounidense y señaló que muchos exiliados esperan cambios en el vínculo entre ambos países.

“Hay muchas personas que salieron de Cuba tras ser expulsadas violentamente, y en algunos casos sus familias fueron asesinadas”, aseguró.

El presidente agregó que los contactos con La Habana continuarán, pero recalcó que, por ahora, la prioridad de su gobierno es atender el conflicto con Irán. “Estamos dialogando con Cuba, pero primero nos ocuparemos de Irán”, puntualizó.

Las declaraciones se dan en medio de un escenario internacional marcado por las tensiones en Medio Oriente, mientras Washington mantiene presión económica y diplomática sobre la isla caribeña, al tiempo que se reportan acercamientos entre ambos gobiernos para evaluar posibles acuerdos.