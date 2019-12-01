Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 08:39:22

San Salvador, El Salvador, a 27 de noviembre 2026.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mencionó que tal vez pueda “refundar” la nación centroamericana “sobre esos mismos ideales” de Estados Unidos.

“Quizás un día nosotros también podamos refundar nuestra pequeña nación sobre esos mismos ideales”, manifestó.

Lo anterior, durante un mensaje dirigido a sus “amigos” estadounidenses, quienes celebraban el Día de Acción de Gracias.

En el mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado indicó que “aunque no celebramos oficialmente el Día de Acción de Gracias en El Salvador“, “siempre he creído que hay algo hermoso en que su tradición nacional más querida sea un día dedicado a agradecer a Dios por sus bendiciones”.

Cabe destacar que Bukele es uno de los presidentes centroamericanos más cercanos a Donald Trump, quien le ha mostrado su apoyo público en múltiples ocasiones.