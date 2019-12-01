Asciende a mil 450 la cifra de personas fallecidas por terremotos en Venezuela; siguen labores de rescate

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 22:29:03

Caracas, Venezuela, a 28 de junio de 2026.- Las autoridades venezolanas actualizaron este domingo el balance de víctimas y daños ocasionados por los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. De acuerdo con el más reciente reporte oficial, el número de fallecidos ascendió a mil 450, mientras que las tareas de búsqueda y rescate continúan de manera ininterrumpida en las zonas afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que además de las víctimas mortales, 3 mil 150 personas permanecen hospitalizadas en La Guaira y otras seis entidades que también registraron severas afectaciones. Asimismo, indicó que 12 mil 721 habitantes resultaron damnificados y que 527 pacientes fueron trasladados desde La Guaira hacia hospitales de Caracas para recibir atención médica especializada.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer durante la madrugada de este domingo que únicamente el sábado fueron rescatadas con vida 33 personas que permanecían atrapadas bajo los escombros, gracias al trabajo coordinado de equipos de emergencia provenientes de 24 países.

Aunque ya transcurrieron las primeras 72 horas desde el sismo, periodo considerado por especialistas como el de mayores probabilidades para localizar sobrevivientes, las autoridades aseguraron que las labores de búsqueda no se detendrán. Jorge Rodríguez señaló que la prioridad del gobierno sigue siendo salvar vidas y fortalecer la capacidad hospitalaria para atender a los afectados.

En cuanto a los daños materiales, el funcionario detalló que 774 edificios presentaron afectaciones estructurales, de los cuales 189 colapsaron por completo a causa del movimiento telúrico.

Respecto al ingreso de voluntarios, Rodríguez afirmó que el registro habilitado en Caracas opera de forma ordenada y que únicamente las personas previamente acreditadas pueden acceder al estado La Guaira, declarado zona de desastre. La medida busca coordinar de manera más eficiente la ayuda humanitaria y evitar el desorden registrado en los primeros días de la emergencia.

También informó que la autopista Caracas–La Guaira presenta actualmente circulación fluida, aunque se mantienen diversos puntos de control para verificar que quienes ingresen a la zona cuenten con autorización oficial.

Como parte de las acciones de apoyo a la población, el gobierno habilitó la línea telefónica 0800-ayuda01, donde psicólogos y psiquiatras brindan atención emocional, además del portal localizapacientes.com, que permite consultar información sobre personas desaparecidas o identificar si se encuentran internadas en algún centro de salud.