Arriban a Venezuela más de 300 migrantes repatriados desde México

Arriban a Venezuela más de 300 migrantes repatriados desde México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 18:27:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Caracas, Venezuela, a 3 de diciembre de 2025.- Un vuelo procedente de México con 304 migrantes venezolanos, fue repatriado al país suramericano, de acuerdo a información del canciller de Venezuela, Yván Gil.

Dicho vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y fue el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien autorizó la repatriación mediante el programa gubernamental Plan Vuelta a la Patria.

“Los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana”, expresó el funcionario.

Asimismo, dio a conocer que en el 2025 han sido repatriados 18 mil 088 venezolanos, la mayoría de ellos, desde Estados Unidos.

Un segundo vuelo con migrantes, el cual salió de territorio estadounidense también llegó este miércoles a Venezuela.

Fue el pasado 21 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) pidió “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que provocó una ola de cancelaciones temporales de vuelos comerciales hacia y desde el país suramericano, en medio del despliegue militar estadounidense en la zona.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que se debe considerar el espacio aéreo de Venezuela como cerrado.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Arriba García Harfuch a Uruapan, Michoacán
Aseguran más de 74 mil litros de huachicol durante operativos en Coahuila y Jalisco
Confirma la FGE, no hubo muertos tras accidente de Panindícuaro, Michoacán; hay dos heridos graves 
Más información de la categoria
Uruapan en pie de guerra: Acompañados de viuda de Manzo, Harfuch, Bedolla y Trevilla Trejo activan plan para cerrarle el paso a la delincuencia en Michoacán 
Congreso del Estado de Michoacán regula a “influencers” en tiempos de veda electoral
Eligen a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República
Aprehenden a presunto multihomicida en Morelia, Michoacán
Comentarios