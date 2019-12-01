Arriban a Venezuela más de 300 migrantes repatriados desde México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 18:27:56

Caracas, Venezuela, a 3 de diciembre de 2025.- Un vuelo procedente de México con 304 migrantes venezolanos, fue repatriado al país suramericano, de acuerdo a información del canciller de Venezuela, Yván Gil.

Dicho vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y fue el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien autorizó la repatriación mediante el programa gubernamental Plan Vuelta a la Patria.

“Los recibimos para incorporarse de manera inmediata a las labores de construcción de esta patria bolivariana”, expresó el funcionario.

Asimismo, dio a conocer que en el 2025 han sido repatriados 18 mil 088 venezolanos, la mayoría de ellos, desde Estados Unidos.

Un segundo vuelo con migrantes, el cual salió de territorio estadounidense también llegó este miércoles a Venezuela.

Fue el pasado 21 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) pidió “extremar precauciones” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que provocó una ola de cancelaciones temporales de vuelos comerciales hacia y desde el país suramericano, en medio del despliegue militar estadounidense en la zona.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que se debe considerar el espacio aéreo de Venezuela como cerrado.