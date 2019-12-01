Arriban a Venezuela 304 migrantes repatriados en vuelo desde México

4 de diciembre 2025
Caracas, Venezuela, a 4 de diciembre 2025.- Un total de 304 migrantes venezolanos arribó a su país procedente de México, en un vuelo operado por la aerolínea estatal Conviasa, informó el canciller de Venezuela, Yván Gil.

El funcionario venezolano señaló desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que estas personas habían pedido retornar a Venezuela, por lo que, dijo, el presidente Nicolás Maduro autorizó el vuelo de repatriación a través de programa gubernamental Plan Vuelta a la Patria, que facilita el retorno voluntario de migrantes.

El jefe de la diplomacia de Caracas explicó que durante 2025 han sido repatriados 18 mil 88 de sus connacionales, casi todos desde Estados Unidos.

Cabe mencionar que el vuelo de repatriación se llevó a cabo en un momento en el que la conectividad aérea del país suramericano se encuentra limitada a raíz de las suspensiones de vuelos comerciales de la luego advertencia de la autoridad aérea de Estados Unidos.


