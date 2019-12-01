Arrestan a miembro de la realeza noruega; lo acusan de violación, tráfico y amenazas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 13:50:04

Oslo, Noruega, a 2 de febrero 2026.- Marius Borg Høiby, hijo mayor de Mette-Marit la princesa heredera de Noruega, fue puesto bajo arresto justo antes de que comience su juicio por cargos que incluyen violación, informó la policía local.

El miembro de la realeza noruega está acusado de asalto, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de restricción.

Además, el próximo estaba previsto que el próximo 3 de febrero compareciera ante el tribunal de distrito de Oslo, por una acusación que incluye 38 cargos, entre ellos violación, abuso en una relación cercana contra una expareja, actos de violencia contra otra y transporte de 3,5 kilogramos (7,7 libras) de marihuana. Otros cargos incluyen amenazas de muerte e infracciones de tráfico.

Las autoridades sentaron sus señalamientos en cuatro presuntas violaciones entre 2018 y noviembre de 2024; presunta violencia y amenazas contra una expareja entre el verano de 2022 y el otoño de 2023; y dos presuntos actos de violencia contra una pareja posterior, junto con violaciones de una orden de restricción.

Por su parte, la defensa de Høiby ha dicho que él “niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con violencia”.