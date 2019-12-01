Argentina formaliza su salida de la OMS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:21:19

Buenos Aires, Argentina, a 17 de marzo 2026.- El gobierno de Argentina formalizó su salida del la Organización Mundial de la Salud, una decisión anunciada un año atrás y que ahora se concreta conforme a los plazos establecidos en el derecho internacional.

En ese sentido, el canciller Pablo Quirno informó que el retiro se hizo efectivo tras cumplirse un año de la notificación oficial enviada el 17 de marzo de 2025 al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su calidad de depositario del organismo sanitario.

De acuerdo con el funcionario argentino, el procedimiento se realizó conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que regula este tipo de decisiones soberanas.

Cabe mencionar que la administración del presidente Javier Milei asegura que la salida de la OMS responde a la necesidad de reforzar la soberanía en políticas de salud y recuperar autonomía en la toma de decisiones.

En ese sentido, el gobierno ha argumentado que las directrices del organismo internacional durante la pandemia de covid 19 no fueron efectivas, al considerar que estuvieron influenciadas por intereses políticos.

Igualmente, la administración de Milei ha señalado que, sin la intermediación de la OMS, Argentina podrá diseñar estrategias sanitarias más alineadas con su contexto interno, al optimizar recursos y priorizar evidencia científica propia.