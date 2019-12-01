Aprobación de Trump alcanza mínimo históricos a semanas de elecciones intermedias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 08:19:49

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de octubre 2026.- La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump se desplomó al 33 por ciento, de acuerdo con la nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News.

Según el ejercicio demoscópico, tan solo el 33 por ciento de los encuestados aprueba su gestión, frente a un 66 por ciento que lo desaprueba; mientras que el 52 por ciento manifiesta una desaprobación firme.

Cabe mencionar que su índice de aprobación es cuatro puntos porcentuales más bajo que el mostrado en julio pasado y 12 puntos menor que en febrero de 2025, cuando registraba el 45 por ciento.

En ese sentido, el rotativo de la capital destacó que se trata de un nivel inferior a cualquier otro momento de su primer mandato.

El estudio indica que, principalmente los votantes se sienten preocupados por el costo de vida y por la decisión del presidente de entrar en guerra contra Irán, lo que ha afectado al precio de los hidrocarburos.