Anuncia Donald Trump que se reunirá próximamente con el presidente de China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 10:27:41

Washington, Estados Unidos, a 19 de septiembre de 2025.- Tras sostener una conversación vía telefónica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homologo chino, Xi Jinping, dio a conocer que se reunirán próximamente en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur y viajará a China a principios del 2026.

El líder republicano calificó la llamada como muy “productiva” e informó que Jinping también visitará Estados Unidos cuando sea el momento oportuno.

“Acabo de tener una conversación muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok”, escribió Trump en la red Truth Social.

“La conversación ha sido muy buena, volveremos a hablar por teléfono, agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos con interés reunirnos en la APEC", concluyó el mandatario estadounidense.