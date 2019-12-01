Anuncia Donald Trump la suspensión de aranceles que planeaba aplicar a países europeos

Washington, Estados Unidos, a 21 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que alcanzó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en relación con Groenlandia, un acuerdo que calificó como “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”. Como parte de este avance, anunció la suspensión de los aranceles que planeaba aplicar a partir del 1 de febrero a ocho países europeos.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario también adelantó que habrá “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en lo referente a Groenlandia, y aseguró que se darán a conocer más detalles conforme progresen las negociaciones.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló Trump.

El presidente explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, decidió no aplicar los aranceles que había advertido que entrarían en vigor el 1 de febrero y que afectaban a ocho naciones europeas, entre ellas Alemania, Francia y Dinamarca, países que participaron recientemente en ejercicios militares en la isla ártica.

Asimismo, detalló que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, junto con otros funcionarios que se consideren necesarios, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.