Anuncia Donald Trump la suspensión de aranceles que planeaba aplicar a países europeos

Anuncia Donald Trump la suspensión de aranceles que planeaba aplicar a países europeos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 15:41:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 21 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que alcanzó un entendimiento con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en relación con Groenlandia, un acuerdo que calificó como “muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”. Como parte de este avance, anunció la suspensión de los aranceles que planeaba aplicar a partir del 1 de febrero a ocho países europeos.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario también adelantó que habrá “conversaciones adicionales” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome” en lo referente a Groenlandia, y aseguró que se darán a conocer más detalles conforme progresen las negociaciones.

"Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, señaló Trump.

El presidente explicó que, “sobre la base de este entendimiento”, decidió no aplicar los aranceles que había advertido que entrarían en vigor el 1 de febrero y que afectaban a ocho naciones europeas, entre ellas Alemania, Francia y Dinamarca, países que participaron recientemente en ejercicios militares en la isla ártica.

Asimismo, detalló que el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, junto con otros funcionarios que se consideren necesarios, “se encargarán de las negociaciones” y le “informarán directamente”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Capturan a siete policías por el homicidio de un menor en San Miguel, Oaxaca
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
La justicia cercana es la justicia completa: magistrado presidente Hugo Gama
Más información de la categoria
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados
Danza de los viejitos cautiva España en Feria Internacional de Turismo
Enfrentamiento deja seis civiles armados detenidos en Hidalgo; policía resultó herido al ser sometido por huachicoleros
Comentarios