Anuncia Daniel Noboa la imposición de aranceles del 30% a Colombia

Quito, Ecuador, a 21 de enero de 2026.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 30 por ciento a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor en febrero. La decisión responde, según dijo, a la falta de cooperación colombiana en el combate al narcotráfico y otras economías ilegales en la frontera compartida.

Ecuador y Colombia comparten una extensa frontera donde operan grupos armados y redes criminales vinculadas al tráfico de drogas, armas y a la minería ilegal. Desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial, Noboa afirmó en la red social X: "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna".

El mandatario explicó que el arancel es una respuesta "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes" del gobierno de Gustavo Petro y advirtió que la medida "se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera". En entrevista con El Tiempo, Noboa sostuvo que "No estamos en la misma página" en esta lucha.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, defendió la relación bilateral y aseguró en X que "Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación". Hasta el momento, Colombia no ha anunciado medidas en respuesta.