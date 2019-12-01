Anuncia Daniel Noboa la imposición de aranceles del 30% a Colombia

Anuncia Daniel Noboa la imposición de aranceles del 30% a Colombia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 21:15:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quito, Ecuador, a 21 de enero de 2026.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 30 por ciento a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor en febrero. La decisión responde, según dijo, a la falta de cooperación colombiana en el combate al narcotráfico y otras economías ilegales en la frontera compartida.

Ecuador y Colombia comparten una extensa frontera donde operan grupos armados y redes criminales vinculadas al tráfico de drogas, armas y a la minería ilegal. Desde Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial, Noboa afirmó en la red social X: "Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna".

El mandatario explicó que el arancel es una respuesta "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes" del gobierno de Gustavo Petro y advirtió que la medida "se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera". En entrevista con El Tiempo, Noboa sostuvo que "No estamos en la misma página" en esta lucha.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, defendió la relación bilateral y aseguró en X que "Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación". Hasta el momento, Colombia no ha anunciado medidas en respuesta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en estado de descomposición en el fraccionamiento Bosques de la Presa de Morelia, Michoacán 
Reportan aseguramiento de vehículos y decenas de explosivos en megaoperativo contra líder de la delincuencia en Apatzingán, Michoacán
En cuatro municipios de Michoacán: Detienen a una persona, aseguran armas y vehículos
En Los Reyes, Michoacán: Localiza la Guardia Civil a menor víctima de secuestro virtual
Más información de la categoria
Reportan aseguramiento de vehículos y decenas de explosivos en megaoperativo contra líder de la delincuencia en Apatzingán, Michoacán
Cuartel de Guardia Civil y kuarichas de San Felipe de los Herreros abre en marzo: Bedolla
Congreso e IEM definirán protocolo de consulta educativa; se espera ahorro de más del 50% en costos
Localizan fosa clandestina en Juventino Rosas, Guanajuato; de manera preliminar se habla de 13 cuerpos sin vida
Comentarios