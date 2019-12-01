Antiguo brazalete egipcio fue vendido y fundido tras robo en museo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 20:42:17

Egipto, a 18 de septiembre del 2025. - El brazalete, que data del reinado del faraón Amenemope, fue sustraído por un especialista en restauración del laboratorio del museo hace nueve días.

Tras tomar el artefacto de la caja fuerte, la restauradora lo vendió a un joyero de plata por un monto mucho menor al de su valor histórico. Este a su vez lo vendió a un joyero de oro por 3.735 dólares (aprox. 69 mil pesos), quien finalmente lo entregó a un fundidor.

El Ministerio egipcio destacó que se implementaron medidas inmediatas para evitar la salida del país del brazalete; sin embargo, 4 personas fueron identificadas como partícipes en el fundimiento de la reliquia.

Las autoridades enfatizaron que este caso resalta la vulnerabilidad de los artefactos cuando se manejan fuera de las vitrinas principales del museo. "Se tomarán todas las medidas necesarias para proteger nuestro patrimonio cultural y sancionar a quienes atenten contra él", indicó un portavoz del Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Su desaparición ha encendido las alarmas sobre la seguridad de las colecciones y la importancia de reforzar los controles en museos con piezas de gran valor patrimonial.