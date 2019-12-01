Amenazas de explosivos movilizan a autoridades en París; evacúan edificios emblemáticos

Amenazas de explosivos movilizan a autoridades en París; evacúan edificios emblemáticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 18:29:43
París, Francia a 20 de febrero de 2026.- Una serie de correos electrónicos con advertencias sobre presuntos explosivos activó este viernes un operativo de seguridad en distintos puntos de París, luego de que al menos cinco sitios de la capital francesa fueran señalados como posibles objetivos.

De acuerdo con fuentes policiales, las alertas obligaron a desplegar protocolos preventivos en inmuebles de alta afluencia. Entre los espacios evacuados y revisados a detalle se encuentran la Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). En ambos casos participaron brigadas especializadas y binomios caninos entrenados en detección de explosivos.

Tras las inspecciones, las autoridades descartaron la presencia de artefactos y permitieron la reapertura de los edificios.

Las amenazas también mencionaban otros puntos emblemáticos como la Torre Eiffel, la estación de tren de Montparnasse y la sala de conciertos Bataclan; sin embargo, en estos lugares no se llevaron a cabo evacuaciones ni revisiones exhaustivas, según reportes difundidos por medios locales.

No se registraron personas lesionadas y la actividad en la ciudad continuó con normalidad una vez concluidos los operativos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para rastrear el origen de los mensajes, en un contexto en el que este tipo de amenazas, aunque frecuentes en años recientes, suelen tratarse de falsas alarmas.

