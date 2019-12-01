Amenaza EEUU con tomar el uranio de Irán si no lo entrega voluntariamente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 12:48:19

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de abril 2026.- El jefe del Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW), Pete Hegseth aseguró que su país “tomará” el uranio altamente enriquecido de Irán si este no lo entrega voluntariamente.

No obstante, no precisó los mecanismos que utilizarían para tomar control de la sustancia radioactiva.

“Sabemos lo que tienen, y ellos lo entregarán, y nosotros lo obtendremos y lo tomaremos. Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario”, mencionó el funcionario estadounidense.

Cabe señalar que desde hace años la República Islámica ha mantenido reservas de dicho material, lo que despertó la preocupación en la comunidad internacional.

El Uranio enriquecido tiene usos prácticos en cuestiones civiles, sin embargo, también es clave para la fabricación de armas nucleares.

Por otra parte, sugirió que podría repetirse un bombardeo similar al realizado en junio del año pasado contra instalaciones sospechosas de albergar actividades nucleares.