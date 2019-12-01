Amaga Trump con cerrar medios y acusa a reporteros de publicar "fake news" y "traicionar a la patria"

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump acusó a varios reporteros de corrupción, además, calificó a otros de “criminales” y “antipatriotas”. De igual forma, a sus subordinados a advertir a cadenas de televisión que podrían perder sus licencias y sugirió que ciertos periodistas podrían ser denunciados por “traición” debido a reportajes que no son de su agrado.

En ese sentido, algunos legisladores federales como la demócrata Elizabeth Warren, indicaron que, “esto sale directamente del guión autoritario”; inclusive, el ultraconservador, integrante de la Cámara alta Ron Johnson declaró: “soy un gran defensor de la Primera Enmienda (de la Constitución que garantiza la libertad de expresión). No me gusta la mano pesada del gobierno, sea quien esté en él”.

Cabe mencionar que el mandatario estadounidense ha empleado demandas legales e intimidación para amenazar y reprimir a medios durante décadas, situación que ahora permea en su administración

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, la sede presidencial ha prohibido el acceso de ciertos reporteros a actos presidenciales y la semana pasada el Pentágono evitó el ingreso de varios fotoperiodistas a sesiones de prensa por tomar lo que califican de “imágenes negativas” del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En ese sentido, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), agencia que emite licencias para la televisión abierta como para canales por cable, se reunió con el líder republicano en Mar-a-Lago y tras dicho encuentro, el funcionario publicó en redes sociales que, aquellos canales “que transmitan engaños y distorsiones de noticias –conocidas como fake news– tienen una oportunidad ahora para corregir su curso antes de que llegue el momento de renovar sus licencias”.