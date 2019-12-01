Altercado doméstico detona enfrentamiento armado en Nueva York; hay 4 heridos y una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 13:52:36

Rochester, Nueva York, Estados Unidos, a 20 de diciembre 2025.- Una disputa doméstica en la ciudad de Rochester, Nueva York, detonó un enfrentamiento armado que dejó un saldo de una persona sin vida y cuatro más heridas, entre ellas tres oficiales de policía.

Según el jefe del Departamento de Policía, David Smith, un agente está en estado crítico, otro en estado grave y el tercero se recupera de sus lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:45 horas tiempo local, un hombre llamó al número de emergencias para reportar que el ex novio de su pareja intentaba entrar por la fuerza a su domicilio posiblemente con un arma, asimismo, indicó que él también tenía un arma.

Por lo anterior, agentes se movilizaron al sitio y a su llegada fueron recibidos con disparos que lesionaron a dos elementos de seguridad, indicó el mando policial.

En el tiroteo subsecuente, el hombre que realizó la llamada resultó herido de gravedad.

El responsable intentó huir, pero fue interceptado por otro policía, al cual también atacó, por lo que a manera de respuesta, el agente y sus compañeros abrieron fuego en su contra y lo ultimaron, aseguró Smith.