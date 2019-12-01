Alerta ONU que 8 de cada 10 personas pobres están expuestas a amenazas climáticas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 11:18:33
Ginebra, Suiza, a 18 de octubre 2025.- Cerca de ocho de cada 10 personas que viven en en situación de pobreza “multidimensional”, están directamente expuestas a amenazas climáticas como temperaturas elevadas, inundaciones, sequías o contaminación, según un informe de Naciones Unidas (ONU) en colaboración con la Universidad de Oxford.

Mediante un informe publicado, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la institución académica mencionada, se indicó que la crisis climática está “reconfigurando la pobreza en el mundo”.

“Es probable que la exposición a amenazas climáticas agrave los retos diarios a los que se enfrentan las personas que viven en situación de pobreza, reforzando y agravando sus desventajas”, señaló la investigación.

En ese sentido, el estudio remarcó que casi ocho de cada 10 personas que viven en situación de pobreza multidimensional (887 millones de los mil 100 millones que hay en el mundo) están directamente expuestas a los desafíos climáticos, y no menos de 651 millones se ven afectadas por dos o más amenazas climáticas. Unos 309 millones se enfrentan a tres o cuatro amenazas a la vez.

Entre los riesgos más extendidos, la investigación cita el calor intenso (que afecta a 608 millones de personas pobres), la contaminación atmosférica (577 millones), las inundaciones (465 millones) y las sequías (207 millones).

