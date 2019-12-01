Alcaldesa de Los Ángeles critica dichos de Trump sobre un posible ataque iraní

Los Ángeles, California, a 6 de octubre de 2026.- Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de que Irán ataque ciudades estadounidenses provocaron una nueva confrontación política en California, donde la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, consideró irresponsables y peligrosos los comentarios del presidente de Estados Unidos.

Bass señaló que la principal responsabilidad del mandatario estadounidense debe ser proteger a la población, por lo que cuestionó que Trump mencionara a Los Ángeles y San Diego como posibles objetivos dentro del conflicto con Irán.

La alcaldesa afirmó que, aunque no tiene conocimiento de una amenaza específica contra la ciudad, Los Ángeles permanece en alerta y cuenta con mecanismos de seguridad ante posibles riesgos. Sin embargo, advirtió que las declaraciones presidenciales pueden generar una sensación de vulnerabilidad entre los habitantes.

La polémica surgió luego de que Trump, durante un mitin en Nebraska, hablara sobre los costos derivados de la guerra con Irán y el incremento de los precios de los combustibles. En ese contexto, afirmó que permitir que una ciudad fuera destruida sería un “precio pequeño” para mantener la seguridad de Estados Unidos y del mundo.

Los comentarios provocaron también críticas del gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó las declaraciones como peligrosas y anunció que el Centro Estatal de Evaluación de Amenazas mantiene un monitoreo de la situación ante la posibilidad de que actores extranjeros pudieran interpretar las palabras del presidente como una invitación a atacar el estado.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, también rechazó la postura de Trump y sostuvo que su ciudad no debe ser considerada un daño colateral ni un costo aceptable dentro de una estrategia bélica.

Ante las críticas, la Casa Blanca defendió las declaraciones del presidente. Su director de Comunicaciones, Steven Cheung, aseguró que Trump se refería al peligro que, según la administración estadounidense, habrían enfrentado ciudades del país si Irán hubiera logrado desarrollar armas nucleares.

La controversia ocurre mientras Estados Unidos mantiene tensiones con Irán y California se prepara para las elecciones de mitad de mandato, escenario que ha incrementado el intercambio de críticas entre Trump y autoridades demócratas del estado.