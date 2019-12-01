Alcalde electo de NY informa a migrantes sobre sus derechos para protegerse de redadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 13:47:06

Nueva York, Estados Unidos, a 8 de diciembre 2025.- Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, explicó cuáles son los derechos de los extranjeros ante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el demócrata aseguró que defenderá a los más de 3 millones de mirantes que viven en “La Gran Manzana”.

“El fin de semana pasado, ICE intentó realizar una redada en Canal Street y detener a nuestros vecinos inmigrantes. Como alcalde, protegeré los derechos de cada uno de los neoyorquinos. Y eso incluye a los más de 3 millones de inmigrantes que llaman a esta ciudad su hogar. Pero todos podemos hacer frente a ICE si conoces tus derechos”, dijo el edil electo, de 34 años de edad.

Asimismo, en la grabación, el político de tendencias socialistas remarcó que, “ICE no puede entrar en espacios privados, como tu casa, tu escuela o un área privada de tu lugar de trabajo, sin una orden judicial firmada por un juez”.

“A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden (de arresto) y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio”, explicó el alcalde electo de Nueva York.

También detalló que se puede grabar a los agentes, siempre y cuando no se interfiera con el arresto.

“Los neoyorquinos tienen el derecho constitucional a protestar. Y cuando yo sea alcalde, protegeremos ese derecho. Nueva York siempre dará la bienvenida a los migrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas migrantes”, concluyó.