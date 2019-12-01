Al menos tres muertos en tiroteo durante partido de hockey en Rhode Island

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 07:57:34
Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos, a 17 de febrero 2026.- Al menos tres personas, una menor de  edad entre ellas, perdieron la vida y otras tres resultaron lesionadas en un tiroteo que se registró durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, Rhode Island, de acuerdo con reportes de las autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, entre las víctimas se encuentra una niña, un adulto y el presunto tirador.

En ese sentido, la  jefa de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en una rueda de prensa que las tres personas hospitalizadas están en condición crítica y que la segunda víctima falleció en el hospital.

Además, la mando policial, corroboró las versiones iniciales que apuntan a que el tiroteo tenía un “objetivo” y pudo deberse a una “disputa familiar”. Igualmente confirmó que el atacante se suicidó.

Por su parte, la cadena CNN, que cita a fuentes policiales, indicó que el suceso parecía derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.

