Al menos siete aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 10:19:35

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Al menos siete aerolíneas del continente americano anunciaron la suspensión de vuelos hacia Venezuela, luego de que el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta para “extremar la precaución” al sobrevolar ese país.

La empresa de transporte aéreo que más recientemente tomó esa decisión es Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, la cual confirmó la cancelación de vuelos desde Bogotá Colombia a Caracas, capital venezolana.

“Para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Por esta razón, la aerolínea decidió cancelar de manera preventiva la operación de los vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá del 23 y 24 de noviembre”, informó la compañía en un comunicado.

De igual forma, Turkish Airlines, una de las diez más grandes del mundo canceló sus vuelos previstos hacia Caracas entre el 24 y el 28 de noviembre, según la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Previamente, Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia), detuvieron sus viajes a la nación gobernada por Nicolás Maduro.

Por último, Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica) informó la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela.