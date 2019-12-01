Al menos siete aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela

Al menos siete aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 10:19:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2025.- Al menos siete aerolíneas del continente americano anunciaron la suspensión de vuelos hacia Venezuela, luego de que el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta para “extremar la precaución” al sobrevolar ese país.

La empresa de transporte aéreo que más recientemente tomó esa decisión es Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, la cual confirmó la cancelación de vuelos desde Bogotá Colombia a Caracas, capital venezolana.

“Para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Por esta razón, la aerolínea decidió cancelar de manera preventiva la operación de los vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá del 23 y 24 de noviembre”, informó la compañía en un comunicado.

De igual forma, Turkish Airlines, una de las diez más grandes del mundo canceló sus vuelos previstos hacia Caracas entre el 24 y el 28 de noviembre, según la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Previamente, Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia), detuvieron sus viajes a la nación gobernada por Nicolás Maduro.

Por último, Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica) informó la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Volcadura sobre Paseo de la República en Querétaro
Aprehenden a presunto responsable de desaparición de un adolescente en Apatzingán, Michoacán 
Ultiman a ciclista en Zamora, Michoacán
Camioneta cae en barranco en Pinal de Amoles; hay cinco muertos y varios lesionados 
Más información de la categoria
Confirma Bedolla, bloqueos intermitentes en carreteras por paro nacional
Tigres UANL, mejor conocidas como las ‘Amazonas’, se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil
Aprehenden a cuatro policías de Tabasco por asesinato de estudiante universitario; familiares exigen justicia
Grupo Firme lo vuelve a hacer: canta corrido prohibido 'La Pantera' en La Paz, Baja California Sur
Comentarios