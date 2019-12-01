Al menos dos muertos por tormenta invernal en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:43:22

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de enero 2026.- La tormenta de nieve que afecta a más de 30 estados de Estados Unidos ha dejado un saldo preliminar de dos personas sin vida.

De acuerdo con El Departamento de Salud de Luisiana, dos hombres perdieron la vida a causa del clima extremo.

Según información oficial, las dos víctimas fallecieron a causa de la hipotermia, dentro de la parroquia de Caddo.

Cabe señalar que, el sitio poweroutage.us reportó más de 700 mil hogares sin suministro eléctrico, principalmente en el sur de la Unión Americana.

Por otra parte, se dio a conocer que Tennessee es el estado más afectado, con 244 mil usuarios sin luz, seguido de Texas con 134 mil y Luisiana con 119 mil hogares sin energía eléctrica.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.