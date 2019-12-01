Al menos dos muertos por tormenta invernal en EEUU

Al menos dos muertos por tormenta invernal en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:43:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de enero 2026.- La tormenta de nieve que afecta a más de 30 estados de Estados Unidos ha dejado un saldo preliminar de dos personas sin vida.

De acuerdo con El Departamento de Salud de Luisiana, dos hombres perdieron la vida a causa del clima extremo.

Según información oficial, las dos víctimas fallecieron a causa de la hipotermia, dentro de la parroquia de Caddo.

Cabe señalar que, el sitio poweroutage.us reportó más de 700 mil hogares sin suministro eléctrico, principalmente en el sur de la Unión Americana.

Por otra parte, se dio a conocer que Tennessee es el estado más afectado, con 244 mil usuarios sin luz, seguido de Texas con 134 mil y Luisiana con 119 mil hogares sin energía eléctrica.

El temporal ha dejado calles y carreteras difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York, debido a la cantidad de nieve y hielo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán
Identifican a motociclistas muertos en el accidente de la Siglo XXI
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
SSPC impulsa la identidad cultural con concurso de juguete tradicional en centros penitenciarios
Más información de la categoria
Profeco iniciará procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS
Confirman primera muerte por sarampión en México en 2026; fue en Michoacán
Sheinbaum solicita a Corea del Sur que BTS haga más conciertos en México
Golpe al crimen en Iztapalapa: capturan a dos presuntos homicidas tras doble asesinato a tiros
Comentarios