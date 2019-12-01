Al menos 9 muertos tras tiroteo en bar cerca de Johannesburgo, Sudáfrica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 08:18:26
Johannesburgo, Sudáfrica, a 22 de diciembre 2025.- Al menos nueve personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un bar en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo, Sudáfrica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, por lo menos 12 personas armadas abrieron fuego contra los comensales de una taberna y después escaparon en una camioneta sin detener las detonaciones.

“Se reporta que unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, indicó la Policía en un comunicado.

En ese sentido, la portavoz policial, Brenda Muridili, afirmó que los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos para recibir atención urgente y que se han “movilizado todos los recursos necesarios” para atrapar a los perpetradores.

“Aún no sabemos el motivo, pero estamos buscando un Toyota Etios plateado y un Toyota Quantum blanco (camionetas), que fueron utilizados por los sospechosos”, reforzó el comisionado interino de policía de Gauteng, Fred Kekana.

