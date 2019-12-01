Al menos 51 personas muertas tras estallido de protestas en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 13:18:20

Teherán, Irán, a 10 de enero 2026.- Al menos 51 personas han perdido la vida, incluidos nueve menores de edad, desde el estallido de las manifestaciones antigubernamentales en Irán debido al deterioro de la situación económica y energética, de acuerdo con cifras de Iran Human Rights.

“En los últimos 13 días, el uso de la fuerza por parte del gobierno contra los manifestantes ha ido en aumento”, señaló a través de un comunicado Mahmud Amiri-Moghaddam, director de la ONG.

Las personas inconformes aseguraron que, a pesar de que los cuerpos de seguridad iraníes hacen uso de gas lacrimógeno y otras herramientas para disuadir a los manifestantes “las protestas no cesarán”.

“Sabemos que arriesgamos nuestras vidas, pero lo hacemos igual y continuaremos haciéndolo, por un futuro mejor”, dijo un joven vendedor de teléfonos móviles que se manifiesta en las calles.

Por su parte, , Alí Jamenei, líder supremo de Irán, advirtió que las autoridades no darán marcha atrás y preparan un escenario para una represión violenta contra los manifestantes, a quienes llamó “vándalos” y “saboteadores” y los acusó de trabajar en nombre de agendas extranjeras.

Inclusive, en la previa, el ayatolá supremo acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump de tener las “manos manchadas de la sangre de más de un millar de iraníes”.