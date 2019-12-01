Al menos 4 muertos y 20 heridos en nuevo tiroteo en escuela de Turquía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:48:07

Kahramanmaras, Turquía, a 15 de abril 2026.- Al menos cuatro personas perdieron la vida y 20 más resultaron heridas durante un tiroteo perpetrado por un joven en la escuela Ayser Çalik, situado en un barrio residencial de la periferia de la ciudad de Kahramanmaras, Turquía.

Lo anterior lo confirmaron las autoridades de la región, quienes aseguraron que el agresor, un alumno de unos 16 años, murió en el lugar del ataque.

Por su parte, el gobernador de esa provincia, Mükerrem Ünlüer, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, murieron en el tiroteo.

El gobernante precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía, y llevaba siete cargadores en una mochila.

El alumno responsable estaba en el octavo grado, por lo que su edad sería entre 14 y 15 años; sin embargo, la emisora Halk TV asegura que tenía alrededor de 16 años.

Según testigos citados por el diario Cumhuriyet, el alumno entró en dos aulas distintas y disparó de forma continua e indiscriminada.

Cabe recordar que el pasado 14 de abril, un exalumno de un centro de Siverek, municipio de la provincia vecina de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaras, hirió con un arma de fuego a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.