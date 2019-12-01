Al menos 30 fallecidos tras choque de embarcaciones en el río Congo

Kinshasa, República Democrática del Congo, 5 de octubre de 2026.- Al menos 30 personas murieron tras el naufragio de dos embarcaciones de madera que chocaron durante la noche del domingo en el río Congo, a la altura de Ngombe-Lukolela, en la provincia de Ecuador, al noroeste de la República Democrática del Congo (RDC).

El gobernador de Ecuador, Bobo Boloko, informó que una de las embarcaciones procedía del río Ubangi y se dirigía hacia el río Congo, mientras que la otra había salido de Kinsasa con destino a Lukolela. El impacto ocurrió en medio de la oscuridad, ya que ninguna de las dos contaba con iluminación.

De acuerdo con las autoridades locales, ambas embarcaciones iban sobrecargadas y terminaron hundiéndose después de la colisión. Además, uno de los botes transportaba bidones de aceite de palma, cuyo contenido se derramó en el río, lo que ha complicado las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos.

Los trabajos de rescate continúan, aunque las autoridades reconocieron que las condiciones dificultan la localización de las víctimas. La navegación nocturna está prohibida en la zona, pero este tipo de accidentes son frecuentes en los ríos y lagos de la RDC debido a la sobrecarga de las embarcaciones, sus condiciones precarias y la falta de señalización.