Al menos 140 militares de EEUU en guerra contra Irán, informa el Pentágono
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:48:20
Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de marzo 2026.- Alrededor de 140 militares estadounidenses han sido heridos, ocho de ellos de gravedad, desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel contra Irán, según informó el Pentágono.

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Guerra (DOW) detalló que “la gran mayoría” presenta heridas menores y 108 de ellos “ya han regresado al servicio”.

Asimismo, indicaron que durante la guerra en Medio Oriente, un total de siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes, los seis primeros durante un ataque de un dron en Kuwait.

El pasado 8 de marzo, el Comando Central de Estados Unidos anunció que otro soldado perdió la vida “en un incidente de salud” durante una “emergencia médica”.

Por su parte, Irán confirmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que cerca de mil 332 civiles iraníes han muerto en la guerra.

